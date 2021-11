Ein Impfzertifikat der EU über eine Corona-Impfung (dpa/Christophe Gateau)

Die EU-Impfpässe sollen dem Vorschlag der Kommission zufolge ansonsten nach neun Monaten auslaufen. Ohne den Nachweis einer Booster-Impfung nach Ablauf dieser Frist würde das Dokument seine Gültigkeit verlieren, sagte EU-Justizkommissar Reynders in Brüssel. Mit der Empfehlung will die Kommission die Reisefreiheit in der EU gewährleisten und ein einheitliches Vorgehen der Mitgliedstaaten fördern. - Wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionen in etlichen EU-Staaten gab es zuletzt Sorge vor neuen Reisebeschränkungen.

