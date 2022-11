Energiemarkt

EU-Kommission will Preis an Gasbörse deckeln. (dpa/picture alliance/Maxim Shipenkov)

Der Maximalpreis würde aber nur dann zur Geltung kommen, wenn der Marktpreis zwei Wochen darüber liegt, betonte Simson. Hintergrund des Vorschlags ist der starke Anstieg der Gaspreise angesichts der drastischen Kürzung russischer Gaslieferungen. So kostete Gas im August ungefähr 350 Euro pro Megawattstunde. Seitdem ist er stetig gesunken auf rund 116 Euro pro Megawattstunde. Damit ist er aber immer noch deutlich höher als im vergangenem Jahr.

Weiter Kritik an Deutschland

Die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen in der Energiekrise sind der EU-Kommission zufolge nicht zielgerichtet genug. In den Empfehlungen heißt es, insbesondere sollten die Staaten darauf achten, dass Maßnahmen zur Unterstützung der Bürger temporär seien und gezielt die Haushalte und kleinen Unternehmen entlasteten, die von den hohen Energiekosten am meisten betroffen seien und nicht alle gleichermaßen. In Deutschland sei dies nur teilweise der Fall. Der Brüsseler Behörde zufolge machen gezielte Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise hierzulande in diesem Jahr 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Ungezielte Maßnahmen würden dagegen 0,8 Prozent des BIPs umfassen. Im nächsten Jahr ist der Unterschied den Schätzungen zufolge noch größer: Ungezielte Maßnahmen machten 0,7 Prozent des BIPs aus gegenüber gezielten Maßnahmen mit über 0,1 Prozent des BIPs. Insgesamt habe Deutschland 2023 trotz der voraussichtlich hohen Inflation "zu stark wachsende Ausgaben", hieß es. Zudem sprach die Kommission von "Ungleichgewichten" in der deutschen Wirtschaft, die "überprüft" werden müssten - etwa steigende Immobilienpreise und ein sinkender Leistungsbilanzüberschuss.

Weiterführende Informationen

