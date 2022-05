Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen. "Auf diese Weise maximieren wir den Druck auf Russland und halten gleichzeitig Kollateralschäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering", sagte sie. Wenn man der Ukraine helfen wolle, müsse die eigene Wirtschaft stark bleiben.

Zu geplanten Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei sagte die Kommissionspräsidentin nichts, nach Medienberichten sind aber umfangreiche Ausnahmeregelungen für beide Länder geplant. Ein Sprecher der ungarischen Regierung äußerte sich dennoch kritisch: Es gebe derzeit keine Pläne oder Garantien für die vereinbarte Übergangszeit.

Die Grünen-Europaabgeordnete von Cramon will insbesondere Ungarn auch politisch in die Pflicht nehmen. Im Deutschlandfunk sagte sie , man müsse alle Hebel in Bewegung setzen, um das Land nicht aus der Reihe tanzen zu lassen. Wenn Ungarn aus außenpolitischen Gründen weiter russisches Öl importiere, müsse die EU darauf reagieren.