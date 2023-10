Für Mikroplastik sollen in der EU strengere Regeln gelten. (imago images/JOKER)

Einem Vorschlag der EU-Kommission zufolge sollen Unternehmen Maßnahmen vorlegen, mit denen sie verhindern, dass Mikroplastik aus der Produktion in die Umwelt gelangt. Bis zum Jahr 2030 soll in der Europäischen Union insgesamt 30 Prozent weniger Mikroplastik freigesetzt werden. Die angestrebte Regelung betrifft Partikel, die meist kleiner als fünf Millimeter, extrem langlebig und in der Natur schwer abbaubar sind.

