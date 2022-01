Ursula von der Leyen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Das kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen an. Sie schlug unter anderem ein Nothilfe-Kreditpaket in Höhe von 1,2 Milliarden Euro vor. Man zähle darauf, dass der Rat der EU-Staaten und das Europaparlament dem so bald wie möglich zustimmten.

Insgesamt hat die Europäische Union seit dem Beginn des Konflikts um die Ostukraine 2014 dem Land mehr als 17 Milliarden Euro in Form von Krediten und Zuschüssen zur Verfügung gestellt.

