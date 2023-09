Unkrautvernichtungsmittel

EU-Kommission schlägt Zulassungsverlängerung von Glyphosat vor. (Patrick Pleul / zb / dpa / Patrick Pleul)

Wie die Kommission in Brüssel mitteilte, orientiert sich der Vorstoß an der Einschätzung der europäischen Lebensmittelbehörde. Der Vorschlag wird den 27 EU-Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Die europäische Lebensmittelbehörde hatte eine erneute Zulassung des Unkrautvernichters zuletzt als unkritisch bewertet. Die aktuelle Genehmigung gilt noch bis Ende dieses Jahres.

Der Einsatz des Pestizids ist in der EU umstritten. Das Mittel wird in der Landwirtschaft eingesetzt. Umweltschutzorganisationen sehen in Glyphosat Gefahren für Menschen und Natur. Deutschland will es ab Anfang 2024 nicht mehr zulassen.

