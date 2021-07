In der Europäischen Union sind bereits 200 Millionen der neuen Impf-Zertifikate ausgestellt worden.

Das teilte die Kommission in Brüssel zum Auftakt der EU-weiten Anerkennung der digitalen Nachweise mit, die man etwa auf Smartphones speichern kann. Die Mitgliedstaaten hatten zugesichert, bei der Vorlage grundsätzlich auf Quarantäne- und Testpflichten bei der Einreise zu verzichten. Mit dem Zertifikat können Bürgerinnen und Bürger europaweit frische Tests, Impfungen und Genesungen nachweisen. Vereinfacht werden sollen damit etwa Urlaube und andere Freizeitaktivitäten in anderen Ländern.



Die Regeln, wofür die Nachweise gebraucht werden, unterscheiden sich von Land zu Land. Außer zur Vermeidung von Quarantäne werden sie mancherorts etwa auch für Besuche in Restaurants, Clubs oder Kulturveranstaltungen benötigt. Neben allen EU-Ländern sind auch Norwegen, die Schweiz und Island an die nötige Technik für das Impf-Zertifikat angeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.