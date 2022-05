Europäische Kommission in Brüssel: Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für die europäische Wirtschaft gesenkt. (dpa)

Sie erwartet für die EU und den Euro-Raum derzeit nur noch ein Wachstum um 2,7 Prozent statt wie bisher um 4 Prozent. Dies geht aus der Frühjahrsprognose der Kommission hervor, die in Brüssel vorgestellt wurde. Für das kommende Jahr geht die Behörde von 2,3 Prozent Wachstum in der EU und im Euroraum aus. In ihrer Februar-Prognose hatte sie noch 2,8 Prozent für die EU und 2,7 Prozent für die Euro-Länder vorhergesagt.

Auch für die deutsche Wirtschaft wurde die Prognose deutlich nach unten korrigiert. Die EU-Kommission erwartet nun nur noch 1,6 Prozent Wachstum statt wie bisher 3,6 Prozent. Im nächsten Jahr wird die deutsche Volkswirtschaft - die größte in Europa - demnach um 2,4 Prozent wachsen statt der bislang prognostizierten 2,6 Prozent.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.