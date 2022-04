Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Präsidentin von der Leyen erklärte, man trete nun in eine neue Phase ein. Aus dem Notfallmodus gehe es nun in ein tragfähigeres Management von Corona. Ihre Behörde empfahl den EU-Mitgliedstaaten, das derzeit niedrigere Niveau der Corona-Infektionen zur Stärkung der Gesundheitssysteme und der Pandemievorsorge zu nutzen. Es sei weiterhin Vorsicht geboten, betonte die EU-Kommissionspräsidentin. Die Infektionszahlen seien immer noch hoch, und weltweit stürben nach wie vor viele Menschen an Covid-19. Zudem könnten neue Varianten auftreten und sich ausbreiten, fügte von der Leyen hinzu.

28.04.2022