Angesichts der laufenden Diskussionen hat die EU-Kommission betont, dass sie nicht an einem grundsätzlichen Verbot von Kunstrasenplätzen etwa im Fußball arbeite.

Die Behörde bereite einen derartigen Vorschlag nicht vor, teilte eine Sprecherin in Brüssel mit. Kunstrasenplätze zu verbieten, sei ausdrücklich nicht das Ziel. Die EU-Kommission bemühe sich darum, die Nutzung von umwelt- und gesundheitsschädlichem Mikroplastik in der Union zu vermindern und die Entwicklung nachhaltigerer Alternativen zu fördern. Man sei sich der Bedeutung von Kunstrasenplätzen bewusst und werde eine verhältnismäßige Entscheidung treffen.



In der Diskussion geht es um Granulat aus Mikroplastik, das auf den Kunstrasen gestreut wird. Es soll das Verletzungsrisiko der Spieler zu verringern und das Ballsprung- und Ballrollverhalten auf dem künstlichen Untergrund verbessern.

DFB fordert Bestandsschutz

Der Deutsche Fußball-Bund und Bundesinnenminister Seehofer hatten davor gewarnt, dass im Fall eines Verbots von Mikroplastik möglicherweise Tausende Fußballplätze in Deutschland umgebaut werden müssten. Der Deutsche Fußball-Bund fordert darum einen Bestandsschutz für derzeit genutzte Spielflächen. "Möglichst lange Übergangszeiten sind im Sinne hunderttausender Amateurfußballer und -fußballerinnen unerlässlich, um den Sportbetrieb nicht zu gefährden", sagte der für Sportstätten und Umweltfragen zuständige DFB-Vizepräsident Erwin Bugar. Gleichzeitig müsse natürlich auch an umweltverträglichen Lösungen für die Zukunft gearbeitet werden.

"Massives Umweltproblem"

Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnete das Mikroplastik, das durch den Abrieb im Spiel oder bei Regen freigesetzt wird, dagegen als "massives Umweltproblem". Durch Kunstrasen würden in Deutschland jedes Jahr geschätzt etwa 10.000 Tonnen Plastik freigesetzt, sagte DUH-Abfallexperte Philipp Sommer im Deutschlandfunk. Es gebe allerdings noch größere Probleme für die Umwelt, wie zum Beispiel den Plastikmüll.