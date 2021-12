Fischereistreit - Es scheint Entspannungssignale zu geben. (PA Wire/Ben Birchall)

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, vergab die britische Regierung weitere 18 Lizenzen an EU-Schiffe für das Fischen in britischen Gewässern sowie fünf Genehmigungen für das Gebiet vor der Kanalinsel Jersey. Die französische Regierung erklärte, man habe die zusätzlichen Lizenzen zur Kenntnis genommen. Mittlerweile seien 93 Prozent der geforderten Berechtigungen erteilt worden. Die EU-Kommission sprach von einem wichtigen Schritt. Auf die noch fehlenden Lizenzen wolle man nun gemeinsam mit Frankreich hinwirken.

Das Tauziehen um die Fischereirechte sorgt seit Monaten für Streit zwischen Frankreich und Großbritannien und Unmut bei französischen Fischern, die um ihre Lebensgrundlage bangen. Ende November blockierten sie aus Protest vorübergehend die Zufahrt zu drei französischen Häfen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.