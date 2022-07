Die Brüsseler Behörde beklagt , dass die Vorgaben der EU nicht fristgerecht bis zum 28. Juni in nationales Recht umgewandelt worden seien. Deutschland hat nun zwei Monate Zeit, um zu reagieren. Bei der Barrierefreiheit geht es um die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Ziel ist es, dass in der EU in jedem Land die gleichen Regeln gelten, für den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso wie etwa für Bankdienstleistungen und Online-Handel.