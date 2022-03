EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen: "weg von Russland und hin zu zuverlässigen Lieferanten" (Archivbild). (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Dies solle unter anderem durch eine breiter aufgestellte Versorgung weg von Russland und hin zu -Zitat- zuverlässigen Lieferanten geschehen, kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen an. Darüber hinaus plant die EU-Kommission einen Pakt für erneuerbare Energien, um die Gasnutzung zu reduzieren und den Ausbau etwa von Solarenergie und Windkraft voranzutreiben.

Mit dem Thema der Energieversorgung beschäftigen sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder bei ihrem Treffen in Versailles, das am Donnerstag beginnt. Geplant sei, die Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten schrittweise abzubauen, hieß es in einem Entwurf der gemeinsamen Erklärung.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.