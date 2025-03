Die Abschieberegelungen für abgelehnte Asylbewerber sollen vorangetrieben werden (Archivbild). (picture alliance / Goldmann)

Dazu hat sie in Straßburg einen Entwurf für eine neue sogenannte Rückführungsverordnung vorgelegt. Diese soll unter anderem die Möglichkeit erleichtern, Menschen in Abschiebehaft zu nehmen. Zudem soll sie den Druck auf Migranten erhöhen, die bei der Rückführung nicht kooperieren. Darüber hinaus sollen die EU-Staaten erstmals eine Rechtsgrundlage erhalten, um Rückführungszentren in Drittstaaten einzurichten.

Die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber wird von vielen Herkunftsländern verweigert. Bisher werden EU-weit nur rund 20 Prozent der abgelehnten Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückgeführt.

Die Pläne der Kommission bedürfen der Zustimmung der Mitgliedsländer und des Europaparlaments.

