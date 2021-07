EU-Kommission stellt heute ihren jährlichen Rechtsstaatsbericht vor.

Darin wird der Zustand von Medienfreiheit, Demokratie und Korruptionsbekämpfung in den Mitgliedsstaaten untersucht. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Barley, forderte, EU-Gelder für Ungarn und Polen zu sperren. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", in beiden Staaten gebe es mit bei den demokratischen Prinzipien Defizite. Wichtig sei dabei, dass diese Maßnahmen in erster Linie die Regierungen träfen und nicht die Bevölkerung.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, im Herbst erste Verfahren auf den Weg zu bringen, die zu einer Kürzung der EU-Mittel für Länder wie Ungarn und Polen führen könnten. Der Rechtsstaatsbericht war vergangenes Jahr erstmals präsentiert worden.

