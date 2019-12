Die EU-Kommission prüft die Sonderregeln zur Besteuerung staatlicher Spielcasinos in Deutschland.

Wie in Brüssel mitgeteilt wurde, will die Behörde klären, ob die Steuerpraxis mit EU-Regeln für Staatsbeihilfen vereinbar ist oder einen ungerechtfertigten wirtschaftlichen Vorteil darstellt. In einem getrennten Verfahren geht es darüber hinaus um Entscheidungen des Landes Nordrhein-Westfalen zugunsten der dortigen Spielbanken. Geprüft würden angebliche Ausgleichszahlungen für Jahresverluste sowie eine Kapitalspritze im Jahr 2015. Hintergrund seien jeweils Beschwerden von Mitbewerbern.