Energiekrise

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (AP / Virginia Mayo)

Man werde einen Preisdeckel für russisches Gas vorschlagen, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. Ziel sei ganz klar, Russlands Einnahmen zu verringern, die zur Finanzierung des grausamen Krieges gegen die Ukraine verwendet würden. Die Vorarbeit zahle sich an dieser Stelle aus, meinte von der Leyen. Zu Beginn des Ukraine-Krieges habe der Anteil von russischem Pipeline-Gas an den gesamten Einfuhren in die EU 40 Prozent betragen, mittlerweile seien es nur noch neun Prozent.

Der russische Präsident Putin drohte für den Fall eines Preisdeckels mit Lieferstopps. Dann werde Russland gar nichts mehr liefern, kein Gas, kein Öl und keine Kohle, sagte er auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok.

