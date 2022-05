Hafen-Blockade

Die Getreide-Exporte aus der Ukraine stocken, weil die Häfen blockiert sind. (Anatolii STEPANOV / FAO / AFP)

Die Behörde erklärte, die Blockade der Häfen durch russische Truppen bedrohe die weltweite Lebensmittelsicherheit. 20 Millionen Tonnen Getreide müssten die Ukraine in weniger als drei Monaten verlassen. Dann würden die Lagerstätten für die nächsten Ernten benötigt.

Die Kommission schlägt deshalb vor, an den Grenzen zur EU das Personal zu verstärken, um rund um die Uhr Lastwagen abfertigen zu können. Die Betreiber der Schienennetze in Europa sollten Exporten aus der Ukraine vorübergehend Vorrang einräumen. Wegen der unterschiedlichen Spurweiten der Schienen in der Ukraine und in der EU müssen die meisten Güter auf Lastwagen oder andere Waggons umgeladen werden.

Vor dem russischen Einmarsch exportierte die Ukraine über ihre Häfen monatlich zwölf Prozent des weltweiten Weizens, 15 Prozent des Mais-Bedarfs und 50 Prozent des Sonnenblumenöls.

Derweil hat Russlands Präsident Putin für dieses Jahr eine Rekordernte beim Weizen und eine Steigerung des Exports angekündigt. Russland ist einer der größten Getreideproduzenten weltweit.

