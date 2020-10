Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Timmermans, hält den Umbau der europäischen Volkswirtschaften hin zu mehr Nachhaltigkeit für unverzichtbar.

Angesichts des Klimawandels habe man keine andere Wahl, sagte Timmermans im Deutschlandfunk. Man müsse in Zukunft anders wirtschaften. Ängste der Menschen vor Veränderungen seien zwar nachvollziehbar. Nachhaltiges Wirtschaften biete aber auch Chancen. So könnten in vielen Bereichen neue Arbeitsplätze entstehen, erklärte Timmermans.



Die EU-Umweltminister beraten heute über das Klima- und Umweltschutzprogramm der EU. Es sieht vor, den CO2-Ausstoß des Staatenverbundes bis 2050 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Bislang lag dieses Ziel bei einem Minus von 40 Prozent. Zudem sollen Energieeffizienz und erneuerbare Energien gefördert werden. Gegen den sogenannten Green Deal regt sich Widerstand aus der Wirtschaft.

