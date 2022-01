Der Braunkohletagebau Turow liegt nahe der deutschen Grenze (www.imago-images.de)

Ein Sprecher erklärte in Brüssel, die Regierung in Warschau habe die Frist einer Zahlungsaufforderung vom November verstreichen lassen. Deshalb werde nun geprüft, von welchen EU-Zahlungen an das Land die ausstehende Summe abgezogen werden könne. Anschließend würden die polnischen Behörden darüber informiert und hätten noch zehn Tage Zeit, sich zu äußern. Dann werde die EU-Kommission das Geld einbehalten.

Es geht um eine Strafe in Höhe von einer halben Million Euro täglich, die Polen laut einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zahlen muss. Insgesamt sind es bislang rund 60 Millionen Euro. Die Strafe wurde verhängt, weil Polen einer Anordnung des EuGH nicht nachkommt, den Braunkohle-Abbau im Tagebau Turow an der Grenze zu Sachsen auszusetzen. Auch im Streit um die polnische Justizreform soll Polen Strafgelder zahlen; hier liegt aber noch keine offizielle Zahlungsaufforderung der Kommission vor.

