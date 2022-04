Europäische Gaszahlungen

Russland verlangt seit April Rubel für sein Gas. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Ein Sprecher der Behörde erklärte in Brüssel, Unternehmen, die in Russland ein Bankkonto eröffneten und Lieferungen weiterhin in Euro zahlten, verletzten nicht die EU-Sanktionen gegen Moskau. Was die Russen danach mit dem Geld machten, sei ihnen überlassen, hieß es weiter. Gleichwohl sei es ein Verstoß, wenn ein Unternehmen die Rechnung in Rubel begleichen würde, da der Umtauschprozess nur über die russische Zentralbank erfolgen könne, die von der EU sanktioniert werde.

Ende März hatte der russische Präsident Putin gefordert, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank in Russland eröffnen müssen, um russisches Gas zu bezahlen. Andernfalls würden die Lieferungen eingestellt. Einem Dekret zufolge können die Zahlungen weiter in Euro oder Dollar auf das russische Konto eingezahlt werden. Die nicht von den Sanktionen betroffene Gazprombank konvertiert das Geld in Rubel und überweist den Betrag an das russische Energieunternehmen Gazprom.

Russland hatte vor Kurzem die Lieferung von Gas an Polen und Bulgarien mit der Begründung eingestellt, sie hätten nicht in Rubel bezahlt.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.