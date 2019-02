EU-Umweltkommissar Vella erwägt eine Verschärfung der umstrittenen Stickoxid-Grenzwerte, keineswegs aber eine Lockerung.

Die im vergangenen Jahr gestartete Routine-Überprüfung der EU-Richtlinie zur Luftqualität solle klären, ob die Werte streng genug seien, um die politischen Ziele zu erreichen, schrieb Vella auf Twitter. Vella reagierte damit auf die Forderung von Bundesverkehrsminister Scheuer, die Grenzwerte in Frage zu stellen und neu zu bewerten. Der CSU-Politiker hatte dies in einem Brief an Verkehrskommissarin Bulc formuliert. Das Schreiben wurde bislang aber noch nicht von der EU-Kommission beantwortet. Sein Ministerium hatte versucht, den Eindruck zu erwecken, als sei die Routine-Überprüfung eine Reaktion auf Scheuer. Zur Begründung hatte er die Kritik deutscher Lungenärzte an den Grenzwerten angeführt. Deren Thesen sind allerdings umstritten.