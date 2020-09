Nach dem Rücktritt des irischen EU-Handelskommissars Hogan Ende August hat Kommissionspräsidentin von der Leyen jetzt einen Nachfolger ernannt.

Wie sie in Brüssel mitteilte, soll der lettische Vizekommissionspräsident Dombrovskis den Posten übernehmen. Er hatte das Amt bereits übergangsweise ausgeübt. Als neue Vertreterin Irlands in der Kommission benannte von der Leyen die bisherige Vizepräsidentin des Europaparlaments, McGuinness. Sie erhält die Zuständigkeit für Finanzmarktpolitik.



Hogan war wegen Missachtung von Corona-Regeln bei einem Besuch in seiner Heimat zurückgetreten. Der Posten des Handelskommissars hat in Brüssel großes Gewicht.