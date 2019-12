Zum Amtsantritt hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine ausreichende Finanzierung der Europäischen Union gefordert.

Es müsse genug finanziellen Spielraum für die Modernisierung in der Europäischen Union geben, sagte die CDU-Politikerin in Brüssel. In den kommenden Wochen steht die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2027 an. Von der Leyen betonte, in den Zielen stimme ihr Programm weitgehend mit der Agenda der EU-Staaten überein. Wichtigste Punkte seien der Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 und die Digitalisierung.



Von der Leyen hat heute ihre fünfjährige Amtszeit an der Spitze der Europäischen Kommission angetreten. Die Verzögerung war entstanden, weil zunächst drei Kandidaten ausgetauscht werden mussten. Das EU-Parlament hatte sie abgelehnt.