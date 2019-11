Das Europaparlament hat die neue EU-Kommission mit ihrer Präsidentin von der Leyen bestätigt.

In der Abstimmungsdebatte sagte von der Leyen, die Bekämpfung des Klimawandels werde im Zentrum ihrer Arbeit und der ihrer 26 Kommissarinnen und Kommissare stehen. Außerdem müsse die Digitalisierung vorangetrieben und der Zusammenhalt in Europa gestärkt werden.



Im Anschluss an die Wahl sagte von der Leyen dem Deutschlandfunk, sie freue sich über das deutliche Votum des Parlaments. Zwei Drittel der Abgeordneten stünden hinter der Kommission und damit auch hinter der vorgestellten Agenda für Europa. 461 Europaabgeordnete stimmten für die Kommission, 157 Parlamentarier dagegen. 89 Politiker enthielten sich.



Bundeskanzlerin Merkel sicherte der Kommission Unterstützung zu. Auch der scheidende EU-Kommissionspräsident Juncker gratulierte seiner Nachfolgerin. Europa werde nun stärker, grüner und digitaler, schrieb Juncker auf Twitter. Bundesaußenminister Maas übermittelte Glückwünsche und betonte, nötig seien europäische Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit.