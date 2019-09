Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die geplante Zusammensetzung ihrer Behörde präsentiert.

13 Frauen und 14 Männer werden die Posten besetzen. In der noch bis Ende Oktober amtierenden Kommission von Präsident Juncker sind es neun Frauen. Die Mitgliedsländer, die jeweils einen Kandidaten in die Kommission schicken dürfen, mussten dieses Mal zwei Personalvorschläge unterbreiten - einen Mann und eine Frau. Das vor dem EU-Austritt stehende Großbritannien nominierte keinen Vertreter.



Von der Leyen hatte die Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern in der Führungsebene der EU-Kommission zu einem wichtigen Thema erklärt. Sie selbst ist die erste Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde. Ihre Vertreter werden der Niederländer Timmermans und die bisherige EU-Wettbewerbskommissarin Vestager aus Dänemark. Morgen gibt von der Leyen die Zuweisung der Fachressorts bekannt. Bislang steht nur der EU-Außenbeauftragte Borrell aus Spanien fest.