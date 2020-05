EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat US-Präsident Trump aufgefordert, den angekündigten Bruch mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zu überdenken.

Im Kampf gegen das Coronavirus helfe nur globale Zusammenarbeit und Solidarität, erklärte von der Leyen gemeinsam mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell. Die WHO müsse weiter in der Lage sein, die internationale Reaktion auf jetzige und künftige Pandemien anzuführen. Dafür sei die Teilnahme und Unterstützung aller Länder nötig. Die Europäische Union unterstütze die WHO weiter im Kampf gegen die Pandemie und habe bereits zusätzliches Geld zugesagt.



Zuvor hatte Trump ein Ende der Zusammenarbeit seines Landes mit der Weltgesundheitsorganisation angekündigt. Die WHO stehe vollkommen unter der Kontrolle Chinas, obwohl die Volksrepublik jährlich nur etwa 40 Millionen Dollar einzahle, während die USA Mittel von 450 Millionen Dollar bereitstellten, erklärte Trump. Bundesgesundheitsminister Spahn bezeichnete die Entscheidung als Rückschlag. Zugleich räumte Spahn per Twitter ein, dass es einen Reformbedarf bei der WHO gebe.

