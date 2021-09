Die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, hat das Vorgehen ihrer Behörde gegen Polen und Ungarn verteidigt.

Die EU müsse juristisch sauber arbeiten, das gemeinsame Recht durchsetzen, aber zugleich den Dialog suchen, sagte die CDU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Hintergrund sind Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in den beiden EU-Mitgliedsländern. Die Kommission hatte beim Europäischen Gerichtshof Strafgelder gegen Polen beantragt, da sie die Unabhängigkeit der Justiz in dem Land gefährdet sieht. Von der Leyen betonte, ihre Behörde habe bei Verstößen gegen EU-Recht - Zitat - "konsequent" Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Viele Abgeordnete hatten schon länger Sanktionen gefordert. Nach Einschätzung von Justizkommissar Reynders könnte es sein, dass Warschau eine Strafe von bis zu einer Million Euro am Tag zahlen muss.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich am Wochenende bei einem Besuch in Polen dafür ausgesprochen, den Streit durch Dialog zu lösen.

