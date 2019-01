Die Europäische Kommission hat Vorschläge für ein neues Freihandelsabkommen mit den USA vorgestellt.

Wie Handelskommissarin Malmström in Brüssel mitteilte, soll mit Washington unter anderem über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter und die Angleichung von Produktstandards verhandelt werden. Malmström betonte, es gehe nicht um ein übliches vollständiges Freihandelsabkommen. Die Bedingungen dafür seien nicht gegeben. Vielmehr gehe es darum, in einzelnen Bereichen rasche Ergebnisse zu erzielen.



US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker hatten die Verhandlungen bereits im Juli vereinbart. Ziel ist, den aktuellen Handelsstreit beizulegen, in dem beide Seiten Sonderzölle verhängt haben.