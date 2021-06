Die EU-Kommission hat Ungarn und Polen vor einer Verletzung demokratischer Standards der Europäischen Union gewarnt.

Die Kritik richte sich hauptsächlich gegen ein kürzlich in Ungarn verabschiedetes Gesetz zur Einschränkung der Informationsrechte von Jugendlichen beim Thema Homo-, Trans- und Intersexualität, sagte die Vizepräsidentin der Kommission, Jourova. Die Meinungsfreiheit müsse geschützt werden. Niemand dürfe aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Die Kommission werde nun das Gesetz prüfen und bewerten, ob es gegen EU-Recht verstoße, erklärte Jourova. Die Verschlechterung der demokratischen Standards in Ungarn betreffe auch noch weitere Themen. Es seien zudem keine Bemühungen der ungarischen Behörden zu erkennen, eine gemeinsame Basis mit den europäischen Werten zu finden.



Die Vizepräsidentin zeigte sich auch besorgt über die rechtsstaatliche Entwicklung in Polen. Man registriere einen zunehmenden Einfluss der Exekutive auf die Judikative.

