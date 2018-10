Die EU-Kommission verschenkt im Zuge ihres Jugendreise-Programm weitere 12.000 Interrail-Tickets.

EU-Bildungskommissar Navracsics erklärte in Brüssel, er habe viele fantastische Geschichten von Teilnehmern gehört. Er sei froh, diese Erfahrung jungen Menschen auch im kommenden Jahr anbieten zu können. In diesem Jahr nahmen bereits 15.000 Personen an dem Programm "Discover EU" teil. Für 2019 können sich junge Menschen zwischen dem 29. November und dem 11. Dezember für die Tickets bewerben. Voraussetzung ist, dass sie Ende dieses Jahres 18 Jahre alt sind.