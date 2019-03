Die EU-Kommission hat die dritte Geldbuße gegen den US-Internetkonzern Google verhängt.

Wie EU-Kommissarin Vestager in Brüssel mitteilte, muss Google 1,49 Milliarden Euro Strafe zahlen. Die Kommission wirft Google vor, seine marktbeherrschende Stellung bei Online-Werbung missbraucht zu haben. Der Konzern habe potenzielle Konkurrenten bei der Internetsuche behindert. Die EU-Kommission hatte 2016 ein entsprechendes Verfahren eröffnet. Die Untersuchung konzentrierte sich auf das Geschäft mit einer Anzeigen-Plattform. Google habe das rechtswidrige Vorgehen inzwischen eingestellt.



Der US-Konzern hatte ab 2006 von einer Reihe von Drittanbietern gefordert, dass sie den Anzeigeservice ausschließlich nutzen dürfen, wenn sie das Google-Suchfeld in ihre Internetseite aufnehmen. Die EU hatte in zwei früheren Fällen bereits Bußgelder von insgesamt knapp sieben Milliarden Euro gegen Google verhängt.