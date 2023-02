Klimaschutz

Der Auspuff eines LKW (imago / Frank Sorge)

Demnach sollen neu zugelassene Nutzfahrzeuge ihren CO2-Ausstoß ab 2030 im Vergleich zum Jahr 2019 um 45 Prozent reduziert haben. Zehn Jahre später sollen es schließlich 90 Prozent sein. Ausnahmen sind vorgesehen für große Fahrzeuge in der Land- und Forstwirtschaft sowie Kranken- und Feuerwehrwagen.

Zuvor hatte das Europaparlament in Straßburg dafür gestimmt, dass neu zugelassene PKW ab 2035 klimaneutral sein müssen, was einem Aus für herkömmliche Verbrennungsmotoren gleichkommt. Die Vorgabe muss noch von den Mitglieds-Saaten im Rat gebilligt werden. Die EU strebt eine Klimaneutralität bis 2050 an.

