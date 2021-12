Migration EU-Kommission will Asylregeln an Belarus-Grenze temporär aufheben

Angesichts der Lage an der Grenze zu Belarus will die EU-Kommission Polen, Lettland und Litauen erlauben, bestimmte Schutzrechte von Migranten vorübergehend auszusetzen. Laut einem in Brüssel vorgestellten Vorschlag könnten die Länder den Asylprozess verlängern; Abschiebungen würden vereinfacht.

01.12.2021