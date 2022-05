Vermögenswerte wie diese Jacht des russischen Oligarchen Alischer Usmanow sollten nach dem Willen der EU-Kommission beschlagnahmt werden. (imago images/Eibner)

Dazu soll es strafbar werden, wenn Oligarchen versuchen, von der EU verhängte Sanktionen gegen Russland zu umgehen oder Vermögen zu verstecken. Die Pläne wurden heute in Brüssel vorgestellt. Sollten sie umgesetzt werden, könnten zum Beispiel Villen oder Jachten von Oligarchen veräußert und der Erlös dazu genutzt werden, nach dem russischen Angriffskrieg den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren.

In einigen EU-Mitgliedstaaten würde eine Beschlagnahmung von Vermögenswerten derzeit gegen Gesetze verstoßen. Deshalb will die EU-Kommission den rechtlichen Rahmen dafür schaffen. In der kommenden Woche wollen die Staats- und Regierungschefs über das Vorhaben beraten.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.