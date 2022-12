Den Plänen der Kommission zufolge sollen Unternehmen beim Verkauf ihrer Waren an Firmen in anderen EU-Ländern elektronische Rechnungen ausstellen und ihrer Steuerbehörde automatisch einen Teil dieser Daten melden müssen. (dpa/Robert Michael)

EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni sagte in Brüssel, Mehrwertsteuerbetrug sei möglich, weil die derzeitige Meldung zu langsam für die Mitgliedstaaten sei, um mit dem Handel innerhalb der EU Schritt zu halten. Die Digitalisierung komme zudem auch den Firmen zugute. Den Plänen zufolge sollen Unternehmen beim Verkauf ihrer Waren und Dienstleistungen an Firmen in anderen EU-Ländern elektronische Rechnungen ausstellen. Ein Teil dieser Daten müssen dann der zuständigen Steuerbehörde gemeldet werden. Die Brüsseler Behörde schätzt, dass durch die Einführung dieser digitalen Meldungen der Mehrwertsteuerbetrug in der EU jährlich um bis zu elf Milliarden Euro verringert werden könnte.

Mit dem Kommissionsvorschlag werden sich nun die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament befassen.

