Gesetzentwurf

Gentechnisch veränderter Mais. (Norbert Försterling/dpa)

Sie empfiehlt darin weitreichende Lockerungen für Pflanzenarten, die durch neue Methoden der Gentechnik gezüchtet wurden. Konkret geht es um sogenannte Neue Genomische Verfahren, mit denen präzise Eingriffe an dem Erbgut einer Pflanze möglich sind. Lebensmittel aus solchen Pflanzen sollen in Zukunft nicht mehr gekennzeichnet werden müssen, wenn die Veränderungen auch durch herkömmliche Züchtungsmethoden hätten entstehen können. In der Bio-Landwirtschaft soll dagegen auch in Zukunft kein genmodifiziertes Saatgut eingesetzt werden dürfen.

EU-Kommissionsvize Timmermans sagte in Brüssel, durch den Einsatz der neuen Gentechnikverfahren hätten Landwirte Zugang zu widerstandsfähigeren Pflanzen, deren Anbau weniger Pestizide benötige. Kritiker des Vorhabens befürchten dagegen, dass Großkonzerne über Patente mehr Einfluss auf die Lebensmittelproduktion bekommen könnten.

