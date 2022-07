Der Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel. (dpa)

Das geht aus einem Entwurf für einen europäischen Notfallplan hervor, den die Kommission heute in Brüssel vorstellen will, und der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sollen die Vorgaben dann gelten, wenn freiwillige Maßnahmen nicht mehr ausreichen, um in allen Staaten eine Versorgung von privaten Haushalten und besonders zu schützenden Einrichtungen wie etwa Krankenhäusern sicherzustellen. Voraussetzung soll zudem sein, dass mindestens zwei EU-Staaten wegen einer Unterversorgung mit Gas akute Notsituationen befürchten. Wie stark die EU-Staaten ihren Gasverbrauch dann reduzieren sollen, ist dem Entwurf nicht zu entnehmen. Im Gespräch waren zuletzt Zahlen von 5 bis 15 Prozent. Laut der Vorlage sollen die Mitgliedstaaten zudem im Winter eine reduzierte Heiztemperatur von 19 Grad in vielen Gebäuden anordnen können. An Privathaushalte soll appelliert werden, ihre Heizungen freiwillig herunterzudrehen.

