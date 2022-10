Energiekrise

Droht uns auch ein Blackout? Die EU-Kommission bereitet sich und die 27 Mitgliedstaaten auf alle Eventualitäten vor. (imago / Westend61 / Spectral )

Es sei gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig werde, sagte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Lenarcic, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die EU bereite sich auf zwei Szenarien vor.

Für den Fall, dass eine kleine Zahl an Mitgliedsstaaten von einem Zwischenfall wie einem Blackout betroffen sei, können andere EU-Staaten Stromgeneratoren liefern, wie es auch während Naturkatastrophen geschehe. Dies könne dann über Brüssel koordiniert werden. Wäre eine große Zahl an Ländern gleichzeitig betroffen, könne es sein, dass die EU-Staaten ihre Nothilfe-Lieferungen an andere Länder begrenzen müssten. In diesem Fall könne die Kommission der Europäischen Union den Bedarf aus ihrer eigenen strategischen Reserve bedienen, kündigte Lenarcic an.

