Medienberichte

Kohleabbau im russischen Bergwerk Sibirginskaya: Die Europäische Union erwägt offenbar ein Importverbot für russische Kohle. (picture-alliance/ dpa / Alexandr Kryazhev / RIA Novosti)

Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters sowie das Nachrichtenportal Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Demnach müssen die Details des Einfuhrstopps noch verhandelt werden. Auch der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Zudem erwäge die Europäische Kommission, den Lastwagen- sowie Schiffsverkehr mit Russland auszusetzen. Ein Öl- oder Gas-Embargo ist den Angaben zufolge vorerst nicht geplant.

Zuvor hatten die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen in Luxemburg erklärt, ein Öl-Embargo in Erwägung zu ziehen. Der französische Finanzminister Le Maire sagte, er werbe als amtierender Ratsvorsitzender um die Zustimmung aller 27 Mitgliedsländer. EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis bezeichnete einen Einfuhrstopp für Öl als eine Option. Angesichts der Kriegsgräuel in der Ukraine brauche die EU ein starkes und glaubwürdiges Sanktionspaket. Auch Frankreichs Präsident Macron sprach sich für einen Einfuhrstopp aus.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.