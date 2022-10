Die EU-Kommission will mit schärferen Waffengesetzen gegen die hohe Zahl an illegalen Schusswaffen vorgehen. (imageBROKER)

Innenkommissarin Johansson sagte in Brüssel, die Waffengewalt durch organisierte Banden nehme in der gesamten EU zu. Kriminelle hätten immer mehr Möglichkeiten, an Schusswaffen zu gelangen. Schätzungsweise seien rund 35 Millionen illegale Schusswaffen im Umlauf. Mit dem neuen Gesetzesvorschlag will die Kommission dafür sorgen, dass Schusswaffen durch die Einführung einer einheitlichen elektronischen Registrierung besser nachverfolgt werden können. Zudem sollen die nationalen Behörden in Zukunft mehr Informationen austauschen.

Für Schreckschuss- und Signalwaffen sollen zudem strikte Vorgaben gelten, damit sie nicht zu tödlichen Waffen umgerüstet werden können. Für Jäger und Sportschützen sollen die Regeln dagegen vereinfacht werden.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.