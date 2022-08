Energiekrise

Rasant wachsende Strompreise lassen die Rufe nach einer Reform des Marktes lauter werden. (picture alliance / greatif / Florian Gaul)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in der slowenischen Stadt Bled, die explodierenden Strompreise zeigten jetzt die Grenzen des "derzeitigen Strommarktdesigns". Das System sei für andere Umstände entwickelt worden und nicht mehr zweckmäßig. Eine Änderung könne für Anfang des kommenden Jahres umgesetzt werden, erklärte von der Leyen bei einem Gespräch im Bundeswirtschaftsministerium.

Hintergrund ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip, das am europäischen Strommarkt gilt. Dadurch wird der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk bestimmt - derzeit also durch Gaskraftwerke. Eine Reform des europäischen Strommarktes könnte diesen Mechanismus überarbeiten, sodass Verbraucher etwa für günstigen Strom aus Sonne und Wind weniger bezahlen.

Scholz ebenfalls offen für "strukturelle Veränderungen"

Bundeskanzler Scholz sprach sich ebenfalls für "strukturelle Veränderungen" zur Senkung der Energiepreise aus. Der SPD-Politiker zeigte sich offen für eine Energiepreis-Bremse auf europäischer Ebene. Die gegenwärtigen Strompreise ließen sich "nicht rechtfertigen", betonte der Kanzler zur Frage, ob er Preisdeckel befürworte.

Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck will nach Medienberichten den Strommarkt grundlegend reformieren. Im ZDF-"heute journal" sagte der Grünen-Politiker, dass angesichts der steigenden Preise auf dem Strommarkt "an einer Lösung" gearbeitet werde. Das zugrunde liegende Prinzip lasse sich allerdings "nicht einfach so mit Fingerschnips" ändern.

Dringlichkeitstreffen der EU-Energieminister

Südliche EU-Länder wie Spanien oder Griechenland fordern bereits seit Monaten Markteingriffe. Bisher scheiterten sie damit aber unter anderem am Widerstand aus Deutschland. Der österreichische Bundeskanzler Nehammer forderte eine Abkopplung der Strom- von den Gaspreisen in der EU. Der Strompreis müsse sich "wieder an die tatsächlichen Kosten der Erzeugung annähern", sagte Nehammer. Bei einem Dringlichkeitstreffen der EU-Energieminister kommende Woche, das die tschechische EU-Ratspräsidentschaft angekündigt hat, werde auch das Thema Entkopplung auf der Tagesordnung stehen, kündigte Nehammer an.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.