"EU-Gelder nicht ausreichend geschützt"

Die Kürzungspläne teilte EU-Haushaltskommissar Hahn in Brüssel mit. Er sagte, das Geld aus dem EU-Haushalt sei in Ungarn nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt. Zugleich würdigte er die Zusagen, die die ungarische Regierung zuletzt gemacht hatte. Ungarn habe sich tatsächlich bewegt, sagte Hahn. Es ist das erste Mal, dass die Behörde wegen rechtsstaatlicher Verstöße die Kürzung von EU-Mitteln vorschlägt. Dem Vorschlag müssen nun mindestens 15 Mitgliedstaaten folgen, die für mindestens 65 Prozent der Mitgliedstaaten stehen.

Die Kommission hatte bereits im April den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus aktiviert. Er erlaubt unter anderem, Gelder zu kürzen. Zuletzt hatte ein Bericht der Kommission Korruption und Vetternwirtschaft in den höheren Verwaltungsebenen Ungarns beanstandet. Nach Angaben der Antikorruptionsbehörde der EU war im Zeitraum 2015 bis 2019 der Anteil an Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von EU-Mitteln in keinem anderen Mitgliedsland so hoch wie in Ungarn.

EU-Parlament nennt Ungarn "Wahlautokratie" - Orban findet das "witzig"

Kritisch hatte sich auch das EU-Parlament geäußert und vor wenigen Tagen erklärt, Ungarn sei keine vollwertige Demokratie mehr. Stattdessen hätten sich die Zustände in dem mitteleuropäischen Land so sehr verschlechtert, dass es zu einer "Wahlautokratie" geworden sei, hieß es in einem Bericht, den die große Mehrheit der Abgeordneten am Donnerstag annahm. Ministerpräsident Orban bezeichnete den Beschluss des Parlaments bei einem Besuch in Serbien als "witzig". Man lache nur deshalb nicht, weil es "uns schon langweilt".

Dreimonatige Bewährungsfrist

Sollten die EU-Mitgliedstaaten mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die Kürzungen stimmen, hat Ungarn drei Monate Zeit, die EU-Partner von seiner Rechtstaatlichkeit zu überzeugen. Orbans Regierung hatte bereits gestern neue Gesetze angekündigt. Wie Orbans Stabschef Gulyas mitteilte, sollen dem Parlament in der kommenden Woche entsprechende Entwürfe vorgelegt werden. Die Gesetze könnten im November in Kraft treten. Unter anderem sei eine Einrichtung einer unabhängigen Korruptionsbekämpfungsstelle geplant. Diese solle auch die Verwendung von EU-Geldern überwachen. Zudem soll der Gesetzgebungsprozess transparenter gestaltet werden.

Transparency International: Mächtige werden nicht auf Korruption verzichten

Der ungarische Ableger von Transparency International sieht die Reformpläne kritisch. In Ungarn sei Korruption Teil der Machtausübung, sagte ein Sprecher im Deutschlandfunk (Audio-Link). Auch wenn eine Korruptionsbekämpfungsstelle geschaffen würde, würden die Mächtigen nicht auf Korruption verzichten, so seine Annahme.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.