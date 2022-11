Konjunktur

Die EU-Kommission senkt ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr. (Unsplash / Christian Lue)

Die Brüsseler Behörde senkte ihre Prognose auf 0,3 Prozent in der EU und im Euroraum. Im Sommer war sie noch von einem Wachstum von rund 1,5 Prozent ausgegangen. Auch im kommenden Jahr dürften die Verbraucherpreise weiter steigen, es wird eine Inflation von 6,1 Prozent in der Eurozone sowie sieben Prozent in der gesamten EU vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank strebt grundsätzlich eine Inflationsrate von zwei Prozent im Euroraum an.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.