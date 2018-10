Die EU-Kommission sieht in dem Haushaltsentwurf Italiens schwere Verstöße gegen die Regeln in der Euro-Zone. Die Pläne zur Neuverschuldung seien eine noch nie dagewesene Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes, heißt es in einem Brief von Wirtschaftskommissar Moscovici an die Regierung in Rom.

Darin wird Italien aufgefordert, sich bis zum kommenden Montag dazu zu äußern.

Zuvor hatte der italienische Ministerpräsident Conte erklärt, es gebe keinen Grund, Kritik der EU zu fürchten. Alle Maßnahmen seien gut durchdacht. Die Regierung aus europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega plant eine deutlich höhere Neuverschuldung als mit Brüssel vereinbart.



Das Land hat mit rund 130 Prozent der Wirtschaftsleistung bereits jetzt die zweitgrößte Gesamtverschuldung der Eurozone nach Griechenland. Der verabschiedete Haushaltsentwurf sieht ein Defizit von 2,4 Prozent vor. Das ist dreimal so hoch wie vorher zugesagt. Unter anderem sind kostspielige Ausgaben für die Einführung eines Grundeinkommens und Erleichterungen beim Renteneintritt geplant.