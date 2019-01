Am heutigen 28. Januar ist Europäischer Datenschutztag - der erste seit Einführung der neuen Datenschutz-Grundordnung (DSGVO). Politiker und Verbraucherschützer fordern weitere Maßnahmen und einen vorsichtigeren Umgang mit persönlichen Daten durch jeden Einzelnen.

Die EU-Kommission betont anlässlich des Europäischen Datenschutztages die Bedeutung eines hohen Datenschutzes und befürchtet andernfalls einen Schaden für demokratische Gesellschaften. Justizkommissarin Jourova sagte in Brüssel, nicht nur unsere Privatsphäre stehe auf dem Spiel. Es gehe auch um den Schutz unserer Demokratien und die Zukunftsfähigkeit unserer datengetriebenen Wirtschaft.



Die im vergangenen Jahr eingeführten EU-Datenschutzregeln beurteilte die Justizkommissarin positiv. Sie hätten unter anderem zum Ziel, den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zurückzugeben. Jourova betonte, dass könne man aber nur erreichen, wenn sich die Menschen ihrer Rechte bewusst seien.



Ähnlich sieht es der Minister für die Digitalisierung in Schleswig-Holstein, Albrecht, der die europäischen Regelungen mitgestaltet hat. Er mahnte, jeder einzelne müsse darauf achten, dass seine Daten geschützt seien. Der Grünen-Politiker sagte im Inforadio, mit der Datenschutzgrundverordnung habe der Datenschutz in Europa Zähne bekommen. So seien bereits gegen die ersten Internet-Unternehmen Millionenstrafen verhängt worden.



Zum Beispiel musste etwa das Netzwerk Knuddels.de aus Deutschland 20.000 Euro zahlen, weil es Passwörter von Nutzern unverschlüsselt gespeichert hatte. Frankreich verhängte eine 50 Millionen Euro-Strafe gegen das Internet-Unternehmen Google, weil es die vorgeschriebenenTransparenz-Anforderungen nicht erfüllte. Bei Verstößen gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung drohen Strafen von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Verbraucherschützer warnen: "Noch viel zu tun"

Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kelber, wies darauf hin, dass mit den neuen Regelungen nicht alle datenschutzrechtlichen Probleme auf einen Schlag gelöst seien. Zwar stellten sich Wirtschaft und Verwaltung auf die Herausforderungen des neuen Rechts ein, es sei aber noch viel zu tun. Das zeigten die 27.000 Beschwerden und mehr als 12.000 gemeldeten Datenschutzverletzungen seit Einführung der DSGVO im Mai.



Der Bundesverband der Verbraucherzentralen forderte die Bundesregierung auf, mehr für Datenschutz und Datensicherheit zu tun. Das sei kein Hindernis, sondern eine Grundbedingung erfolgreicher Digitalisierung, sagte der Vorstand des Verbandes, Müller. Die FDP verlangte ein Recht auf Verschlüsselung von Daten und Informationen. Der Vorsitzende des Digitalausschusses im Bundestag, Schulz, sagte der Deutschen Presse-Agentur, jeder Einzelne müsse die Verfügungsgewalt über seine personenbezogenen Daten haben. Darüber hinaus dürften keine weiteren staatlichen Überwachungsmöglichkeiten geschaffen werden, auch nicht unter dem Mantel der Cybersicherheit.

EU verhandelt über weitere Datenschutzmaßnahmen

Für das laufende Jahr plant die Europäische Union weitere neue Datenschutzregelungen, unter anderem die E-Privacy-Verordnung, welche die DSGVO im Bereich der elektronischen Kommunikation ergänzen soll. Mit der sogenannten E-Evidence-Verordnung soll der Zugriff von Strafverfolgungsbehörden auf elektronische Beweismittel erleichtert werden.



Der Europäische Datenschutztag wurde 2007 auf Initiative des Europarats ins Leben gerufen. Das Datum wurde gewählt, weil am 28. Januar 1981 die Europäische Datenschutzkonvention unterzeichnet worden war. Ziel des Aktionstages ist es, die EU-Bürgerinnen und -Bürger für den Datenschutz zu sensibilisieren. 2008 schlossen sich die USA und Kanada der Initiative an. Seitdem wird dort ebenfalls am 28. Januar der Data Privacy Day begangen.