EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird zum Europäsichen Parlament sprechen. (dpa/Jean-Francois Badias)

Es wird erwartet, dass sie vor dem europäischen Parlament unter anderem zur Situation in der Ukraine Stellung beziehen und Notfallmaßnahmen gegen die weiter steigenden Energiepreise vorstellen wird. Die EU-Kommission will den Mitgliedstaaten vorschreiben, übermäßige Gewinne von Stromerzeugern abzuschöpfen und mit den Erlösen Haushalte und Firmen zu entlasten. Das sieht ein Verordnungsentwurf vor, aus dem mehrere Medien zitieren. Demnach soll eine Obergrenze für den Preis einer Megawattstunde Strom eingeführt werden. Ist der Preis an den Strombörsen höher, soll die Differenz an die Regierungen der EU-Länder fließen, die damit wiederum Hilfsprogramme finanzieren müssen.

Thema der Rede von der Leyens wird aller Voraussicht nach auch ein allgemeiner Ausblick auf die Pläne der EU-Kommssion für das kommende Jahr sein. Im Anschluss an die Ansprache ist eine Debatte mit den EU-Abgeordneten geplant. Für von der Leyen ist es die dritte Rede zur Lage der EU. Die CDU-Politikerin ist seit dem 1. Dezember 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.