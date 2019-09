Eine Einigung im Brexit-Streit mit Großbritannien ist aus Sicht von EU-Kommissionspräsident Juncker sehr unsicher.

Das Risiko eines ungeregelten Ausscheidens Großbritanniens aus der EU sei sehr real, sagte Juncker im Europaparlament in Straßburg. Die entscheidende Frage sei immer noch, wie eine feste Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nord-Irland vermieden werden könne. Juncker verlangte vom britischen Premierminister Johnson erneut schriftliche Vorschläge. Der EU-Chefunterhändler Barnier sagte, niemand sollte die Konsequenzen eines ungeregelten Brexits für die Bürger und die Wirtschaft unterschätzen.



Johnson will Großbritannien am 31 Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen. Die schottische Premierministerin Sturgeon kündigte für den Fall eines ungeordneten Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands für 2020 an.