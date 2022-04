Russischer Ukraine-Krieg

Ein ukrainischer Soldat geht auf einer zerstörten Straße in Butscha. (dpa / Mykhaylo Palinchak/SOPA Images )

In der wochenlang umkämpften Vorstadt Butscha im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt waren zahlreiche Tote entdeckt worden. Nach Angaben der örtlichen Behörden waren wegen der anhaltenden Kämpfe 280 Menschen in einem Massengrab beigesetzt worden. Das ukrainische Außenministerium hat nach eigenen Angaben bereits den Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingeschaltet. Außenministerin Baerbock forderte ebenso wie EU-Ratspräsident Michel eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat mehrere Fälle dokumentiert, bei denen das russische Militär in besetzten Gebieten bei Tschernihiw, Charkiw und Kiew Verstöße gegen das Völkerrecht begangen haben soll. Dabei soll es sich unter anderem um Vergewaltigungen sowie um Hinrichtungen im Schnellverfahren handeln, heißt es

Aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa wurden unterdessen mehrere Explosionen gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, Treibstoff-Lager mit Raketen zerstört zu haben.

Weiterführende Informationen

