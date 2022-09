EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. (AP / Efrem Lukatsky)

Bei einem Besuch in Kiew erklärte sie auf einer Pressekonferenz mit Präsident Selenskyi, sie wisse, dass der Fortschritt gefestigt werden müsse. Mit Blick auf Waffenlieferungen an die Ukraine sagte sie, alle EU-Staaten verfolgten den gleichen Ansatz. Es sei absolut wichtig und notwendig, das Land mit der militärischen Ausrüstung zu unterstützen, die es brauche, um sich zu verteidigen. Die Ukraine habe bewiesen, dass sie dazu in der Lage sei, wenn sie gut ausgerüstet sei, so von der Leyen.

Deutschland wird nach Angaben von Verteidigungsministerin Lambrecht weitere Waffen an die Ukraine liefern, jedoch nicht die gewünschten Kampfpanzer. Auf einer Bundeswehrtagung sagte die SPD-Politikerin, konkret gehe es um zwei Mehrfachraketenwerfer Mars, 200 dazugehörige Raketen sowie 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo.

